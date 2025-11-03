Ecogreen Enerji Holding, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Halka arzda 1,14 milyar TL büyüklüğe ulaşan Ecogreen Enerji, ECOGR koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Gedik Yatırım liderliğinde 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecinde 1,14 milyar TL’lik halka arz büyüklüğüne ulaşıldı ve yaklaşık 479 bin yatırımcı şirkete ortak oldu.

Törene Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, CEO Cem Göçmen ve Gedik Yatırım yöneticileri katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, “Ecogreen, atığı enerjiye dönüştüren ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan bir şirket. Bu halka arz, hem sektöre hem sermaye piyasalarına katkı sağlayacak” dedi.

Yatırım planı depolamalı RES projelerine odaklanıyor

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, halka arz gelirinin büyük bölümünün yeni yatırımlara aktarılacağını belirterek, elektrik depolamalı rüzgar ve güneş projelerine odaklanacaklarını söyledi. Uğurlu, Kırklareli’nde 100 MWe kapasiteli depolamalı RES projesi için çalışmaların sürdüğünü, yeni satın alma ve proje geliştirme fırsatlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise, “30 halka arzda liderlik yaptık, sermaye piyasalarının sürdürülebilir büyüme için önemine inanıyoruz. Ecogreen, bu alanda doğru örneklerden biri” dedi.