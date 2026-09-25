Fast food devinin hisselerinde büyük düşüş! 50 bin restoran hedefi 2028'e ertelendi

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ABD'li fast food devi McDonald's, 24 Eylül 2026'da düzenlediği Yatırımcı Günü'nde açıkladığı yeni stratejinin ardından borsada sert satışlarla karşılaştı. New York Borsası'nda MCD koduyla işlem gören şirketin hisseleri 234-237 dolar seviyelerine kadar gerileyerek yaklaşık dört yılın en düşük düzeyine yaklaştı. Yatırımcıların satışlarında, yeni yatırım taahhütlerinin şirketin kısa vadeli giderlerini artıracağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Franchise işletmecilerine 8,5 milyar dolarlık destek

McDonald's, NEXT adını verdiği yeni stratejisi kapsamında franchise işletmecilerine 2036 yılına kadar toplam 8,5 milyar dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

Bu tutarın yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümünün 2030 yılına kadar kira indirimi ve sermaye finansmanı şeklinde kullandırılması öngörülüyor. Kaynak, restoranların modernizasyonu ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi için kullanılacak.

Şirket, yeni yatırımlar sayesinde restoran düzeyinde brüt verimliliği yaklaşık 250 baz puan artırmayı hedefliyor. Planın, ABD'deki tipik bir McDonald's restoranının yıllık nakit akışına 100 bin dolar ilave katkı sağlaması bekleniyor.

Ancak yatırımcıların kısa vadeli maliyetlere odaklanması McDonald's hisseleri üzerinde satış baskısı oluştururken Wendy's ve Yum! Brands gibi rakip şirketlerin hisseleri yükseldi.

50 bin restoran hedefi 2028'e ertelendi

McDonald's, küresel restoran ağını 50 bin şubeye çıkarma hedefinin tarihini de değiştirdi. Daha önce 2027 yılı için belirlenen hedef, tüketici harcamalarındaki temkinli seyir ile artan inşaat ve geliştirme maliyetleri nedeniyle 2028'e ertelendi.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, özellikle sığır eti fiyatlarındaki artışın, kalıcı enflasyonun ve restoran sektöründeki müşteri trafiğinin önümüzdeki dönemde önemli zorluklar oluşturabileceğini belirtti.

Şirket, buna karşın 2030 yılına kadar faaliyet kâr marjını yüzde 50'nin düşük ve orta seviyelerine ulaştırmayı hedefliyor. Tavuk ürünleri ve içecek kategorilerindeki pazar payının artırılması da uzun vadeli stratejinin parçaları arasında bulunuyor.

McDonald's, bu hedeflere yalnızca fiyat artışlarıyla değil, ürünlerini tüketiciler açısından daha ekonomik hâle getirerek ulaşmayı amaçlıyor.

İkinci çeyrek sonuçları da beklentileri karşılamadı

McDonald's hisselerindeki son düşüşün öncesinde şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları da yatırımcıların gündemindeydi.

Şirketin çeyreklik geliri piyasa beklentilerinin altında kalırken düzeltilmiş hisse başına kârı 3,38 dolarla tahminleri aştı. ABD'deki karşılaştırılabilir restoran satışları ise yalnızca yüzde 0,8 arttı.

Şirket yönetimi, beklentilerin karşılanamamasının yaklaşık üçte ikisini uygun fiyatlı menü tekliflerinin tutarsız uygulanmasına bağladı. FIFA ile bağlantılı pazarlama kampanyasının zayıf performansı da finansal sonuçları olumsuz etkiledi.

McDonald's Mali İşler Direktörü (CFO), şirketin bundan sonraki dönemde uygun fiyat konusunda rakiplerinin gerisinde kalmayacağını ifade etti.

McDonald's hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 21'den fazla geriledi

McDonald's hisseleri, 24 Eylül 2026 itibarıyla son 11 işlem gününün dokuzunda değer kaybetti. Şirketin yılbaşından bu yana hisse fiyatındaki düşüşü yüzde 21'i aştı.

Hisselerdeki gerilemeye rağmen McDonald's, aynı hafta temettüsünü üst üste 50'nci kez yıllık bazda artırarak ABD piyasalarında "Temettü Kralı" olarak adlandırılan şirketler arasına katıldı.

Analistlerin fiyat hedefi 307,70 dolar

FX Leaders'ın 24 Eylül 2026 tarihli haberine göre, Wall Street analistlerinin McDonald's hisselerine ilişkin beklentileri, yaşanan sert düşüşe rağmen ağırlıklı olarak olumlu kalmayı sürdürdü.

Şirketi takip eden 19 analist alım, bir analist ise satım tavsiyesi verdi. Analistlerin 12 aylık ortalama fiyat hedefi 307,70 dolar olarak kaydedildi.

McDonald's hisselerinde son 52 haftanın en düşük seviyesi 234,04 dolar, en yüksek seviyesi ise 341,75 dolar oldu.

FX Leaders'ın teknik analizine göre 234 dolar seviyesi kısa vadede önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği değerlendirilirken yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 250 dolar, sonraki direnç bölgesi ise 270-280 dolar olarak gösteriliyor.

Önümüzdeki çeyreklerde franchise yatırımlarının müşteri trafiğine ve karşılaştırılabilir restoran satışlarına nasıl yansıyacağı, şirketin finansal performansının değerlendirilmesinde belirleyici göstergeler arasında yer alacak.