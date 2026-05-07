Gen ilaç Meksika pazarında stratejik ruhsat onayını aldı

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Latin Amerika bölgesine yönelik stratejik girişimlerinin ilk somut karşılığını aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada bölgedeki ilk ruhsat başvurusunun Meksika Sağlık Otoritesi tarafından onaylandığı duyuruldu.

Bu onay süreci Gen İlaç şirketinin Latin Amerika pazarındaki varlığı ve ruhsatlandırma yetkinliği açısından kritik bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Gelişmenin bölgedeki diğer ülkelerde büyüme ve genişleme stratejisine de doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Gen İlaç Latin Amerika pazarında büyüme stratejisini hızlandırıyor

Ankara'daki yüksek standartlara sahip üretim tesisinde üretilen ürün için başvuru Ocak 2026 tarihinde yapılmıştı. Gen İlaç yönetimi sürecin herhangi bir olumsuz geri bildirim alınmadan tamamlandığını belirtti. Ruhsat onayının rekor sayılabilecek kadar kısa bir sürede geldiği ifade edildi.

Ankara'da üretilen ilaçlar Meksika yolunda

Şirket daha önce de küresel pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla çeşitli adımlar atmıştı. Bu kapsamda Latin Amerika bölgesi Gen İlaç için öncelikli hedef pazarlar arasında yer alıyordu. Onaylanan ürünün Meksika pazarındaki satış ve dağıtım süreçlerinin kısa sürede başlaması planlanıyor. Gen İlaç bölgedeki diğer regülasyon süreçlerini de devam ettiriyor.