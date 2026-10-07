Halk GYO’dan 10 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı kararı
Halk GYO, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı için yönetim kurulu kararı aldığını duyurdu. 5 Ekim 2026 tarihli toplantıda alınan karara göre şirket, 10 milyar TL nominal değere kadar kira sertifikası ihraç edebilecek.
Gayrimenkul yatırım ortaklığı, bu ihraçta ’fon kullanıcısı / kaynak kuruluş’ sıfatıyla yer alacak. İhraç, Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi (Halk VKŞ) tarafından ’İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi’ olarak gerçekleştirilecek.
Genel Müdüre yetki
Halk VKŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) kapsamında yetkilendirilmiş durumda. Planlanan ihraç, SPK’nın ihraç belgesi onay kararı tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik olarak Türk Lirası cinsinden yurt içinde gerçekleştirilecek. Finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi. Yönetim Kurulu ayrıca, tertip başvuruları dahil tüm gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verdi.