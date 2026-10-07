Halk GYO’dan 10 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı kararı

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Gayrimenkul yatırım ortaklığı, bu ihraçta ’fon kul­lanıcısı / kaynak kuruluş’ sı­fatıyla yer alacak. İhraç, Halk Varlık Kiralama Anonim Şir­keti (Halk VKŞ) tarafından ’İhraçcı Varlık Kiralama Şir­keti’ olarak gerçekleştirilecek.

Genel Müdüre yetki

Halk VKŞ, Sermaye Piya­sası Kurulu’nun Kira Sertifi­kaları Tebliği (III-61.1) kap­samında yetkilendirilmiş durumda. Planlanan ihraç, SPK’nın ihraç belgesi onay kararı tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, halka arz edilmeksizin tah­sisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik olarak Türk Lirası cinsinden yurt içinde gerçekleştirilecek. Fi­nansal danışman ve lider ara­cı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetki­lendirildi. Yönetim Kurulu ay­rıca, tertip başvuruları dahil tüm gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin im­zalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verdi.