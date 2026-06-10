Hareket Proje yeni anlaşma imzaladı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. yurt içi operasyonlarını kapsayan 4 milyon 100 bin dolar tutarında yeni bir ticari sözleşme imzaladı. Şirket Türkiye sınırları içerisinde devam eden projelerde müşterisine kapsamlı ekipman taşıma hizmeti verecek. Anlaşma metni aynı zamanda çeşitli donanımların kiralama süreçlerini de kurumsal güvence altına alıyor. Şirket yönetimi elde edilecek net geliri gelecek çeyrek finansal tablolarına yansıtacak.

Demiryolu vagonlarını taşıma faaliyetlerini üstlendi

İmzalanan sözleşme koşulları dahilinde şirket demiryolu vagonlarının fiziki taşınması operasyonlarını yürütecek. Kurum yetkilileri Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine gönderdikleri bildirimde karşı tarafı salt müşteri statüsünde sınıflandırdı. Firma yönetimi ticari gizlilik ilkeleri çerçevesinde müşteri kimliğine ait ticaret unvanı bilgisini yatırımcılarla paylaşmadı.