İstanbul hisse, Ankara ve İzmir borçlanma aracı tercih ediyor

Recep ERÇİN

39-69 yaş arasındaki yatırımcıların ise para piyasası fonlarını tercih ettiğini kaydeden Aydın, ekonomist Serdar Pazı’nın da katıldığı sohbet toplantısında “Türkiye Fon Haritası” Eylül 2025 sonuçlarını açıkladı. Piyasayı para piyasası fonlarının domine ettiğini kaydeden Aydın, “İstanbul’da hisse senedi şemsiye fonları ağırlıkta. Ankara ve İzmir’de borçlanma araçları fonları tercih ediliyor. Bu borçlanma araçları fonları da kısa vadeli” diye konuştu.

“Açık fonlara düzenleme”

Aydın’a hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de SPK Başkanı İbrahim Gönül’ün fonlara yönelik açıklamalarını sorduğumuzda, “Serbest fonlar yurt dışında hedge fon olarak çıkmıştı. TEFAS’a açık olan serbest fonlarla ilgili düzenleme gelmesi mümkün görünüyor. Çünkü açık fonları herkes alabiliyor” dedi. 2026’da oluşacak yatırım ortamına ilişkin de değerlendirmeler yapan Aydın, “Merkez bankaları altın tarafına döndü. Çin’in alacağı ABD tahvil adımları piyasalar tarafında etkili olacak. TL borsalarında bir şey olmayacağı algısıyla yabancı teknoloji fonlarına kayış var. Ama orada ağırlık teknolojide. Bize özgü bir durum değil. En çok kazanç elde eden, en çok reklam yapan ve gündemde olan şirketler onlar. Uzak Doğu tarafı için de para önce ABD’ye girip gidiyor” ifadelerini kullandı.

Beklenen yabancı 2026’da

Beklenen ama bir türlü gelmeyen yabancı girişine yönelik beklentilerini anlatan Aydın, “Yabancı, likit şirketleri tercih ediyor ve kısa pozisyonda kalıyor. Bankacılık ana endeks olarak yöneliş olursa burada bekliyoruz. BIST en kötü performans gösteren endeks. Piyasa değeri düşük kalmış durumda. Türk piyasaları olarak dünyadaki yükseliş hareketlerini yakalayamadığımız dönemler oluyor. Bir hafta fonları, bir hafta midyecileri konuşuyoruz. Sadece siyasi gelişmeler etkilemiyor” derken, DÜNYA Gazetesi Yazarı Serdar Pazı da, “2026’da yabancı girişi bekliyoruz. Endeks 14-15 bine gidebilir. Çünkü fark çok açıldı. Biz, akran ülkelere göre yarı yarıya iskontoluyuz. ABD piyasasına yöneliş bize özgü değil. Norveç Varlık Fonu da oraya yatırım yapıyor. Oradaki yükseliş potansiyeline yakın bir şey üretmedikçe devam eder. Avrupa’da da benzer bir durum var” yorumunu yaptı.

Politika faizi yüzde 30’da kalacak mı?

Enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin beklentilerini paylaşan Serdar Pazı, “2026 sonunda enflasyon yüzde 25, politika faizi yüzde 30 olabilir. Bu da yıl genelinde ortalamada toplantı başına 100’er baz puan indirim demek. Ocak ve şubattaki yönetilen yönlendirilen fiyatlar ve asgari ücret seviyesi önemli” ifadelerini kullandı. Ayşe Seher Aydın ise, “Türk yatırımcısının gözü bir yandan hep dolarda. Üretici maliyet yüzünden o tarafa bakıyor” dedi. Pazı da bu noktada 2026 kur beklentisinin 52-53 TL olduğunu dile getirdi.

Fon büyüklüğü 92 milyar liraya çıktı

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Ayşe Seher Aydın, “2023 yılının son aylarında güçlü sermaye yapımız ile sektöre ilk adımımızı attık. 2024 yılı doğum ve ilk adımlarımızı gerçekleştirdiğimiz, 2025 ise güçlü bir performans sergileyerek büyüdüğümüz bir dönem oldu. 2025’e girerken 6,5 milyar TL’lik fon büyüklüğümüzle toplam 64 portföy yönetim şirketi arasında 38. sırada yer alıyorduk. Ekim ayı itibarıyla ise 92 milyar TL’lik fon büyüklüğümüzle 20. sıraya yükseldik. Bankalar hariç sıralamada ise 8. sıradayız. Fon Okuryazarlığı Projemiz kapsamında hazırladığımız dijital içerikler ile yatırımcılarımıza destek olduk” mesajı verdi.