İstihdam verileri çip hisselerini vurdu: Yarı iletkenlerde yüzde 3 düşüş

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ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler, istihdamın 85 bin kişi artmasını öngörüyordu. Nisan ayında ise istihdam artışı 115 bin kişi olmuştu.

Beklentileri aşan istihdam verisinin ardından ABD Hazine tahvil getirileri yükselirken, para piyasalarında yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artırımına gideceğini fiyatlamaya başladı.

Analistler, güçlü istihdam görünümünün enflasyonla mücadelede Fed'in daha sıkı bir para politikası izlemesine neden olabileceği endişesinin risk iştahını azalttığını belirtti.

Wall Street'te teknoloji ve yarı iletken hisselerinde görülen satışlar endeksler üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybederken, yarı iletken sektörünü izleyen endekslerde de sert düşüşler görüldü.

ARM Holdings hisseleri yüzde 10'un üzerinde gerilerken, AMD, Qualcomm ve Super Micro Computer hisselerinde de yaklaşık yüzde 9 ila 11 arasında kayıplar yaşandı.

Gün içinde teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi yüzde 3'ün üzerinde düşerken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2'nin üzerinde geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybederken, Dow Jones endeksindeki düşüş daha sınırlı kaldı.