Karagöz: Halka arzlar artar, yabancı yatırımcı girişleri hızlanır
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceğini, buna paralel yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin artacağını söyledi. Karagöz, “Kredi notunda olası iyileşmeler ile halka arzlarda yeniden ivme görülecek. Küresel risk iştahındaki toparlanma ile de yabancı yatırımcı girişleri hızlanacak” dedi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, 2025 yılını küresel anlamda jeopolitik risklerin öne çıktığı, ekonomik büyüme beklentilerinin zayıfladığı ve belirsizliklerin önemli ölçüde arttığı bir yıl olarak nitelendirdi.
Türkiye’de ise uygulanan sıkı para politikaları sayesinde daha kontrollü bir yıl geçirildiğini ifade eden Karagöz, geçen yıl belirsizliklerin yüksek seyrettiği küresel ortamda Türkiye sermaye piyasalarının dayanıklılığını ve dönüşüm kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.
10 milyar TL kaynak sağladılar
Karagöz, 2021’den bu yana halka arzlar yoluyla şirketlerin yaklaşık 10 milyar dolara yakın kaynak sağladığını belirtti. Ayrıca 2020-2025 dönemi arasında reel sektör şirketleri yaklaşık 1500 borçlanma aracı ihracı ile toplam 18,9 milyar dolar tutarında fon temin ettiğini dile getiren Karagöz, 2025 yılı itibarıyla borçlanma aracı ihraç eden reel sektör şirketi sayısının da 73’e ulaştığını ve bu rakamların sermaye piyasalarının reel sektör için giderek daha önemli bir finansman kanalı haline geldiğini gösterdiğini vurguladı.
Pamir Karagöz, bu yıl için beklenti ve öngörülerini de paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine devam edeceğini ve buna paralel yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin tekrar artmaya başlayacağını öngördüklerini ifade eden Karagöz, “Küresel finans piyasalarında ise gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağını öngörüyoruz. Küresel risk iştahındaki toparlanmayla yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanmasını bekliyoruz. Kredi notunda olası iyileşmelerin TL varlıklara olan ilgiyi destekleyeceğini, halka arzlarda yeniden ivme görüleceğini ve fon piyasasının daha da büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
Tarihsel verilerin, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyduğunu anlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu deneyimin ışığında mevcut ekonomi politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, 2026 yılında piyasalarımızda olumlu bir seyrin oluşacağını düşünüyoruz. Ayrıca teknoloji şirketlerinin, yeşil finans ürünlerinin ve ESG temelli yatırımların sermaye piyasalarımızdaki payının artacağı, yapay zekâ, blokzincir ve dijital varlıkların finansal ekosistemin ayrılmaz bir parçası haline geleceği bir döneme giriyoruz.”
Pay senedi varlıkları 7,5 trilyon liraya çıktı
TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, geçen yıl pay senedi bakiyeli toplam yatırımcı sayısının yılsonunda 6,5 milyon olarak gerçekleştiğini, yatırımcıların pay senedi varlıklarının bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 7,5 trilyon liraya çıktığını kaydetti.
Portföy yönetim şirketlerince yönetilen yatırım fonlarındaki yerli bireysel yatırımcı sayısının ise 2025 yılı sonu itibarıyla 5,4 milyona ulaştığı bilgisini veren Karagöz, “Portföy yönetim şirketlerimiz tarafından yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ve bireysel portföy yönetimi müşterilerinin toplam portföy büyüklüğü ise 2025 Kasım sonunda 11,6 trilyon lirayı aştı. Bu tablo, yatırımcıların mevcut koşullarda profesyonel portföy yönetimini güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Hisse senedi ve tahvile 2 milyar $ geldi
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişen piyasalara yönelik yabancı portföy girişleri Aralık ayında önemli bir toparlanma ortaya koydu. IIF’nin raporuna göre, aralık ayındaki bu toparlanmada tahvil piyasaları 29,4 milyar dolarlık girişle başı çekti. Hisse senetleri ise kasım ayındaki keskin çıkışın ardından 7,3 milyar dolarlık bir giriş kaydetti. Türkiye özelinde ise aralık ayında hisse senetlerine 819 milyon dolar, tahvillere ise 1,18 milyar dolar para girişi yaşandı. Kasımda ise hisse senetlerinden 60 milyon dolarlık çıkış olurken, tahvillere 204 milyon dolarlık giriş gerçekleşmişti.