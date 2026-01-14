Karagöz: Halka arzlar artar, yabancı yatırımcı girişleri hızlanır

Türkiye Sermaye Piyasa­ları Birliği (TSPB) Yö­netim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, 2025 yılını kü­resel anlamda jeopolitik riskle­rin öne çıktığı, ekonomik büyü­me beklentilerinin zayıfladığı ve belirsizliklerin önemli ölçü­de arttığı bir yıl olarak nitelen­dirdi.

Türkiye’de ise uygulanan sıkı para politikaları sayesinde daha kontrollü bir yıl geçirildiği­ni ifade eden Karagöz, geçen yıl belirsizliklerin yüksek seyrettiği küresel ortamda Türkiye serma­ye piyasalarının dayanıklılığını ve dönüşüm kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.

10 milyar TL kaynak sağladılar

Karagöz, 2021’den bu yana hal­ka arzlar yoluyla şirketlerin yak­laşık 10 milyar dolara yakın kay­nak sağladığını belirtti. Ayrıca 2020-2025 dönemi arasında re­el sektör şirketleri yaklaşık 1500 borçlanma aracı ihracı ile toplam 18,9 milyar dolar tutarında fon temin ettiğini dile getiren Kara­göz, 2025 yılı itibarıyla borçlan­ma aracı ihraç eden reel sektör şirketi sayısının da 73’e ulaştığı­nı ve bu rakamların sermaye pi­yasalarının reel sektör için gide­rek daha önemli bir finansman kanalı haline geldiğini gösterdi­ğini vurguladı.

Pamir Karagöz, bu yıl için bek­lenti ve öngörülerini de paylaş­tı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indi­rimlerine devam edeceğini ve buna paralel yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin tekrar artmaya başlayacağını öngördüklerini ifade eden Kara­göz, “Küresel finans piyasaların­da ise gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağını öngörüyoruz. Küresel risk işta­hındaki toparlanmayla yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanma­sını bekliyoruz. Kredi notunda olası iyileşmelerin TL varlıklara olan ilgiyi destekleyeceğini, hal­ka arzlarda yeniden ivme görü­leceğini ve fon piyasasının daha da büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Tarihsel verilerin, faiz indiri­mi dönemlerinde pay senedi pi­yasalarının pozitif yönde perfor­mans sergilediğini ortaya koydu­ğunu anlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu deneyimin ışığında mev­cut ekonomi politikalarının is­tikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, 2026 yılında piyasala­rımızda olumlu bir seyrin oluşa­cağını düşünüyoruz. Ayrıca tek­noloji şirketlerinin, yeşil finans ürünlerinin ve ESG temelli ya­tırımların sermaye piyasaları­mızdaki payının artacağı, yapay zekâ, blokzincir ve dijital varlık­ların finansal ekosistemin ayrıl­maz bir parçası haline geleceği bir döneme giriyoruz.”

Pay senedi varlıkları 7,5 trilyon liraya çıktı

TSPB Yönetim Kurulu Başka­nı Karagöz, geçen yıl pay senedi bakiyeli toplam yatırımcı sayı­sının yılsonunda 6,5 milyon ola­rak gerçekleştiğini, yatırımcıla­rın pay senedi varlıklarının bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 7,5 trilyon liraya çıktığını kaydet­ti.

Portföy yönetim şirketlerince yönetilen yatırım fonlarındaki yerli bireysel yatırımcı sayısının ise 2025 yılı sonu itibarıyla 5,4 milyona ulaştığı bilgisini veren Karagöz, “Portföy yönetim şir­ketlerimiz tarafından yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ve bireysel portföy yönetimi müş­terilerinin toplam portföy bü­yüklüğü ise 2025 Kasım sonun­da 11,6 trilyon lirayı aştı. Bu tablo, yatırımcıların mevcut koşullar­da profesyonel portföy yönetimi­ni güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor” ifadele­rini kullandı.

Hisse senedi ve tahvile 2 milyar $ geldi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişen piyasalara yönelik yabancı portföy girişleri Aralık ayında önemli bir toparlanma ortaya koydu. IIF’nin raporuna göre, aralık ayındaki bu toparlanmada tahvil piyasaları 29,4 milyar dolarlık girişle başı çekti. Hisse senetleri ise kasım ayındaki keskin çıkışın ardından 7,3 milyar dolarlık bir giriş kaydetti. Türkiye özelinde ise aralık ayında hisse senetlerine 819 milyon dolar, tahvillere ise 1,18 milyar dolar para girişi yaşandı. Kasımda ise hisse senetlerinden 60 milyon dolarlık çıkış olurken, tahvillere 204 milyon dolarlık giriş gerçekleşmişti.