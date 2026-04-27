Kuzey Boru'dan temettü açıklaması

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) yönetim kurulu, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin kâr payı dağıtım teklifini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Şirket yönetimi bugün gerçekleştirdiği toplantıda, hissedarlara ödenecek nakit temettü miktarını ve ödeme takvimini belirledi. Alınan karar doğrultusunda yatırımcılara yönelik net nakit akışı detaylandırıldı. Şirketin genel kurulunda oylanacak olan temettü kararı ne oldu sorusu da paylaşılan verilerle yanıt buldu.

Jeopolitik riskler ve yatırım planları kâr payı oranını şekillendirdi

Kuzey Boru A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklamada, Orta Doğu bölgesinde devam eden savaş ortamının ve bu sürecin getirdiği yüksek belirsizliğin kararda etkili olduğu belirtildi. Şirket, stratejik hedefleri doğrultusunda yoğun bir yatırım döneminden geçtiğini vurguladı. Bu makroekonomik ve stratejik gerekçelerle, net dağıtılabilir dönem kâr matrahının yalnızca yüzde ikisine denk gelen tutarın ortaklara dağıtılması teklif edildi. Küresel belirsizliklerin sanayi kuruluşlarının nakit yönetimindeki muhafazakar yaklaşımını artırdığı görüldü.

Finansal tablolar ve hisse başına düşen net temettü tutarı

Kuzey Boru A.Ş. 2025 yılı finansal raporlarında 643 milyon 593 bin TL net dönem kârı açıkladı. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tablolarda ise bu rakam 422 milyon 607 bin TL olarak kaydedildi. Net dönem kârından ilgili mevzuat uyarınca 21 milyon 130 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrıldı. Yıl içinde yapılan bağışların eklenmesiyle net dağıtılabilir kâr matrahı 624 milyon 542 bin TL olarak tespit edildi. Yönetim kurulu, alınan bu karar doğrultusunda pay sahiplerine hisse başına net 0,0176953 TL nakit temettü ödenmesini planladı.

Ödeme takvimi ve genel kurul onay süreci

Açıklanan plana göre birinci kâr payı ödemelerinin hak kullanım tarihi 10 Kasım 2026 olarak belirlendi. Kesinleşen takvim çerçevesinde pay sahiplerinin hesaplarına giriş tarihi ise 12 Kasım 2026 olarak planlandı. Kuzey Boru A.Ş. yönetiminin bu teklifinin, 21 Mayıs 2026 tarihinde Aksaray ilinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. Kurul gündeminde ayrıca 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisinin seçimi de yer aldı. Piyasa katılımcıları kapanış sonrası gelen bu bilginin ardından işlem hacimlerini yakından takip etti.

Geçmişten günümüze şirketin altyapı projelerindeki stratejisi

Aksaray merkezli üretim yapan Kuzey Boru A.Ş. halka arz edildiği dönemden bu yana altyapı ve üstyapı plastik boru sistemlerindeki pazar payını artırmaya odaklanmıştı. Şirketin geçmiş yıllarda Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu kapasite artışı ve modernizasyon yatırımları, bugünkü nakit tutma stratejisinin temellerini oluşturmuştu. Geçmişte kamu projelerinde ve uluslararası su taşıma ihalelerinde üstlenilen stratejik görevler şirketin büyüme ivmesini doğrudan desteklemişti. Kuzey Boru A.Ş. yönetimi mevcut özkaynaklarını küresel rekabet ortamında tesislerini teknolojik olarak geliştirmek için değerlendirme eğilimini sürdürdü.