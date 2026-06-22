Kuzey Boru Gaziantep'te üretim tesisi yatırımına gidiyor

Kuzey Boru yeni termoplastik boru üretim fabrikası için on milyon dolarlık bütçe ayırdı. Şirket Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi sınırları içindeki alanı kiraladı. Tesis toplam otuz bin metrekarelik geniş bir alana yayılıyor. Üretim merkezi sekiz bin dört yüz metrekare kapalı alan barındırıyor.

Yönetim kurulu on yıl süreli kiralama sözleşmesini resmen imzaladı. Finans departmanı kiralama için aylık bir buçuk milyon Türk lirası ödeyecek. Kurum sözleşme tutarına ayrıca katma değer vergisi ekleyecek. Yatırımcılar yirmi iki Haziran tarihli duyuruyu ekranlarından inceledi.

Şirket yatırım sürecini iki ana faza böldü. Birinci fazı iki bin yirmi altı yılı sonuna kadar tamamlayacak. İkinci aşama iki bin yirmi yedi yılı içinde faaliyete geçecek. Kuzey Boru hisseleri Kamuyu Aydınlatma Platformu bildiriminin ardından işlem görmeyi sürdürüyor.