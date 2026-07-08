Link Bilgisayar Emniyet Genel Müdürlüğü ile milyonluk ihaleye imza attı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Link Bilgisayar Sistemleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi genişleme projesi kapsamında KDV dahil 24 milyon 24 bin 650 T tutarında sözleşme imzaladı. Şirket yönetimi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürütülen malzeme alım işine ait resmi sözleşme evraklarını 7 Temmuz 2026 tarihinde onayladı. Taraflar, ticari operasyonların başlangıç tarihini 8 Temmuz 2026 olarak kayıtlara geçirdi. Bilişim şirketi, sağlanan mutabakatın karlılık ve ciro rakamlarına doğrudan olumlu etki yapacağını öngörüyor.

Kurum, tedarik edilecek teknoloji altyapısı sayesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapasitesini belirgin seviyede artırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu hizmetleri alanında kullandığı mevcut teknolojik altyapısını yeni donanımlarla güçlendiriyor. Link Bilgisayar, akıllı şehir uygulamaları ve kritik altyapı sistemleri tarafındaki mühendislik çözümlerini devlet kurumlarının hizmetine sunuyor. Bilişim firması, yürütülen dijital dönüşüm süreçlerine gelişmiş ürünleriyle destek vermeyi sürdürüyor.

Şirket yeni proje ile hacmini büyütüyor

İmzalanan yeni sözleşme, bilişim şirketinin sistem entegrasyonu alanındaki kurumsal bilgi birikimini ve büyük çaplı proje gerçekleştirme kabiliyetini destekliyor. Firma, teknoloji pazarındaki yetkinliğini yüksek katma değerli operasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor. Yönetim kurulu, malzeme tedariki aşamalarını resmi takvim doğrultusunda yönetecek. Kurum yetkilileri, ilgili sözleşme maddelerinin şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisine ivme kazandıracağını belirtiyor.

Yatırımcılar, şirketin ticari faaliyet hacmine katılacak büyük siparişlerin ilerleyen dönem finansal tablolara yansımalarını yakından takip ediyor. Kurum, kamu ihaleleri üzerinden sağladığı düzenli nakit akışını sistem entegrasyonu operasyonlarının finansmanında kullanacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurulan nihai ihale sonucu, şirketin donanım sektöründeki pazar payını hızla genişletme hedefleriyle tam bir uyum gösteriyor.