Magnum borsada... 7,84 milyar Euro'ya ulaştı

Magnum Ice Cream Company, Unilever’den uzun süredir beklenen ayrılığını tamamlayarak Amsterdam borsasında işlem görmeye başladı. Hisseler, ilk işlem gününde 12,8 Euro'dan fiyatlanırken şirketin piyasa değeri yaklaşık 7,84 milyar Euro'ya ulaştı. Ayrıca Magnum hisseleri bugün Londra ve New York borsalarında da işleme açıldı.

Pazarın yüzde 20’sinden fazlasını kontrol ediyor

Unilever, soğuk tedarik zinciri nedeniyle portföyündeki diğer markalarla sınırlı sinerji yaratan dondurma işinden çıkmayı tercih etti.

Magnum CEO’su Peter ter Kulve, bağımsız bir şirket olmanın daha çevik ve iddialı bir yapı sağlayacağını belirtti. Magnum, Wall’s ve Cornetto gibi markalarıyla küresel dondurma pazarının yüzde 20’sinden fazlasını kontrol ediyor. Şirket, “keyif ürünü” kategorisindeki dondurmaya odaklanarak verimlilik ve büyüme potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kısa vadede baskı olabileceği uyarısı

Şirket, FTSE gibi büyük endekslere dahil olamadığı için hisselerde kısa vadede baskı olabileceği uyarısında bulunmuştu. Öte yandan, Magnum’un ilk değerlemesi 2024 EBITDA’sının biraz altında kaldı. Küresel ölçekte GLP-1 zayıflama ilaçlarının tüketici alışkanlıklarını etkilemesi ve ABD’de sağlıklı yaşam politikaları, yatırımcı ilgisini sınayan faktörler arasında yer alıyor.

Ben & Jerry’s cirosunun yüzde 14’ünü oluşturuyor

Magnum’un bünyesindeki Ben & Jerry’s markası, 1,1 milyar Euro'luk geliriyle grubun cirosunun yüzde 14’ünü oluşturuyor. Ancak markanın vakfına ilişkin yönetişim ve mali kontrol tartışmalarının, şirketin yeni döneminde yakından izleneceği ifade ediliyor.