Meysu Gıda payları ilk işlem gününde tavan yaptı

Halka arzı 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Meysu Gıda, borsadaki ilk işlem gününde yüzde 10 yükselişle tavan fiyata ulaştı.

Alnus Yatırım liderliğinde 5-7 Temmuz tarihleri arasında talep toplanarak halka arz edilen Meysu Gıda payları, borsadaki ilk işlem gününde tavan fiyattan işlem görüyor.

7,5 TL sabit fiyatla halka arz edilen Meysu Gıda payları, ilk işlem gününde yüzde 10 artışla 8,25 TL seviyesine yükseldi.

Tavan fiyatta 147 milyon 690 bin lot alıcı bulunurken, şu ana kadar 23 bin 45 lot işlem gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest
