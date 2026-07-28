MİA Teknoloji Airbus’lı projeye girdi: 196 bin Euro’luk hibe için imza süreci başladı

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IDENER liderliğindeki proje; deniz sınırı ve kıyı güvenliğinde yapay zekâ, termal görüntüleme, insansız hava araçları, veri füzyonu ve karar destek teknolojilerinin kullanılmasını hedefliyor. MARSEC projesinin 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2029 tarihleri arasında 36 ay boyunca yürütülmesi planlanıyor.

MİA Teknoloji, projede Veri Yönetimi, Toplama ve Hazırlık iş paketinin liderliğini üstlenecek; güvenli veri iletişimi, veri depolama, paylaşım mimarisi, veri güvenliği ve sistem entegrasyonu çalışmalarına da katkı sağlayacak. Avrupa Araştırma Yürütme Ajansı hibe sözleşmesini imza sürecine alırken, işlemler henüz tamamlanmadı.