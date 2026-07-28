MİA Teknoloji Airbus’lı projeye girdi: 196 bin Euro’luk hibe için imza süreci başladı
MİA Teknoloji, Airbus’ın da aralarında bulunduğu 10 kuruluşlu MARSEC projesinde konsorsiyum ortağı oldu. Avrupa Birliği destekli projenin toplam azami hibesi 3,28 milyon Euro, şirket için ayrılan pay ise 196 bin Euro olarak açıklandı.
IDENER liderliğindeki proje; deniz sınırı ve kıyı güvenliğinde yapay zekâ, termal görüntüleme, insansız hava araçları, veri füzyonu ve karar destek teknolojilerinin kullanılmasını hedefliyor. MARSEC projesinin 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2029 tarihleri arasında 36 ay boyunca yürütülmesi planlanıyor.
MİA Teknoloji, projede Veri Yönetimi, Toplama ve Hazırlık iş paketinin liderliğini üstlenecek; güvenli veri iletişimi, veri depolama, paylaşım mimarisi, veri güvenliği ve sistem entegrasyonu çalışmalarına da katkı sağlayacak. Avrupa Araştırma Yürütme Ajansı hibe sözleşmesini imza sürecine alırken, işlemler henüz tamamlanmadı.