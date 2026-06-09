Nasdaq yüzde 3'ün üzerinde düştü! Çip ve yapay zekâ hisselerinde sert kayıplar

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ABD pay piyasalarında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, teknoloji hisselerinde görülen satışların etkisiyle günü düşüşle sürdürürken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve SpaceX'in beklenen halka arzı öncesinde temkinli hareket etti.

Yapay zeka odaklı hisselerde geçen hafta başlayan satış baskısı Salı günü de devam etti. Broadcom'un beklentilerin altında kalan öngörülerinin ardından, özellikle yıl boyunca güçlü yükseliş kaydeden yarı iletken şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler öne çıktı.

Bu kapsamda Intel, Broadcom ve Micron Technology hisseleri yüzde 1,7 ile yüzde 2 arasında değer kaybetti. Philadelphia Yarı İletken Endeksi, gün içinde yüzde 3'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 2 geriledi.

S&P 500 teknoloji endeksi yaklaşık yüzde 1,7 düşerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,2, Apple'ın hisseleri yüzde 3 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1 değer kaybetti.

GammaRoad Capital Partners Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Jordan Rizzuto, teknoloji hisselerinin son dönemdeki yükselişin önemli bölümünü taşıdığını belirterek, faiz oranlarına ilişkin beklentilerdeki belirsizliğin kısa vadeli kar realizasyonlarını artırdığını ifade etti.

ABD'nin önde gelen endekslerinden Dow Jones Sanayi Endeksi TSİ 18.00 itibarıyla 131,61 puan veya yüzde 0,26 artışla 50.917,62 puana yükselirken, S&P 500 endeksi 16,10 puan veya yüzde 0,22 düşüşle 7.389,63 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 3'ün üzerinde kayıpla işlem gördü.

Piyasalarda ayrıca Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in cuma günü gerçekleştirmesi beklenen halka arz yakından izleniyor.

Piyasa genişliğine bakıldığında, New York Borsası'nda (NYSE) düşen hisseler yükselen hisselere 1,72'ye 1 oranında üstünlük sağlarken, Nasdaq'ta bu oran 1,32'ye 1 olarak gerçekleşti.

S&P 500 endeksinde 26 hisse 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, 6 hisse yeni dip seviyelerini gördü. Nasdaq'ta ise 133 hisse yeni zirve kaydederken, 84 hisse yeni dip seviyelere geriledi.