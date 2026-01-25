Netcad Yazılım halka arz oluyor, Netcad Yazılım halka arz mı oluyor? Netcad Yazılım halka arz ne zaman? Hisse satış fiyatı ne? Ne zaman halka arz oluyor?

Netcad Yazılım Anonim Şirketi, toplam 40 milyon TL nominal değerli C grubu payını halka arz etmeye hazırlanıyor.

Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında paylar, 28-30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü süreyle yatırımcıların talebine sunulacak. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi.

40 milyon pay satılacak

Halka arz, Netcad Yazılım'ın çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL'den 137 milyon TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet C grubu pay ile mevcut ortaklara ait 28 milyon TL nominal değerli 28 milyon adet C grubu pay olmak üzere toplam 40 milyon adet pay satışa sunulacak.

Satışa konu mevcut payların 24,5 milyon TL nominal değerli kısmının Eurocad S.à r.l.' ye, 3,5 milyon TL nominal değerli bölümünün ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğu bildirildi.

Fon çoğunlukla yatırımlarda ve sermayede kullanılacak

Şirketten yapılan değerlendirmeye göre, halka arzdan elde edilecek fonun büyük bölümünün büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlarda kullanılması planlanıyor. Bu kapsamda gelirlerin yaklaşık yüzde 75-85'inin Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ve buna bağlı işletme sermayesi ihtiyacına, yüzde 5-10'unun pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesine, yüzde 10-15'inin ise büyümeyi destekleyecek fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulmasına ayrılması öngörülüyor.

Öte yandan şirket ve mevcut ortaklar, halka arzın ardından 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmaması, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirilmemesi yönünde taahhütte bulundu.