New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 53.381,22 puana geriledi. S&P ⁠500 endeksi yüzde 0,23 azalışla ​7.690,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüşle 26.211,52 puana indi.

Orta Doğu'daki gelişmeler izlenmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti. Trump, "Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür "can simidi" sağlayan ülkeleri de "muazzam ekonomik sonuçlarla" karşılaşmakla tehdit etti.

Analistler, Trump'ın İran ekonomisini çökertmeyi amaçlayan tedbirleri duyurmasının, Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun yakın zamanda düşebileceğine dair ihtimalleri azalttığını belirtti.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları yükselmeye devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,4 artarak 93,82 dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığının dün uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurması sonrasında tahvil piyasasında baskı azalmış, tahvil faizleri gerilemişti.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini yeniden yatırımcıların gündemine taşımasıyla, ABD Hazine tahvillerindeki toparlanma tersine döndü.

Ülkenin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan artarak yüzde 4,70'e ve 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan yükselerek yüzde 5,25'e ulaştı.

Öte yandan, ABD'nin toplam kamu borcu, tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 6 bin azalarak 206 bine gerilerken piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende devi Walmart, bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirdi. Buna karşın Walmart'ın hisseleri yaklaşık yüzde 7 azalışla güne başladı.