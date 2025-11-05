New York borsası düşüşle kapandı

Yapay zeka hisselerinin değerlemelerine yönelik artan endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Teknoloji şirketlerinin bilançoları yapay zeka yatırımlarının arttığını gösterirken, bu alanda yapılan harcamaların kara dönüp dönmeyeceği konusundaki soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Bu durum, yapay zeka hisselerinde görülen hızlı yükselişin ardından bazı yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasaların önemli bir düzeltme yaşayabileceği uyarısı da temkinli havanın oluşmasında etkili oldu.

Pazartesi piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayan yapay zeka alanındaki öne çıkan şirketlerden Palantir Technologies’in hisseleri, finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına ve tahminlerden güçlü bir gelir öngörüsünde bulunmasına rağmen yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Ulaşım uygulaması Uber'in hisseleri de üçüncü çeyrek gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yüzde 5,1 düştü.

Analistler, yarı iletken şirketlerinden Advanced Micro Devices'ın (AMD) bugün piyasaların kapanmasının ardından ve Qualcomm'un yarın açıklanacak bilançolarının da takip edileceğini belirtti.

Öte yandan ABD'de federal hükümet finansman yetersizliği nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, bu durum kritik ekonomik verilerin açıklanmasını aksatıyor.

Ekonomik verilerin yayımlanamaması belirsizliği artırırken, yarın ADP tarafından açıklanacak özel sektör istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.