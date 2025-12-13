New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalışla 6.827,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 kayıpla 23.195,17 puana geriledi. Yatırımcıların teknoloji hisseleri rotasyonu sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Bu hafta bilançosunu açıklayan Oracle'ın hisseleri, gelirinin beklentilerin altında kalması dolayısıyla dün yüzde 11 değer kaybetmişti. Şirketin hisseleri bugün de yüzde 4,5 düştü.

Analistler, Oracle'ın finansal sonuçlarının, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmalara yeni bir boyut kattığını belirterek, yatırımcıların finans ve sigorta gibi sektörlerdeki şirketlerin hisselerine yöneldiğini anlattı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Broadcom'un hisseleri de şirketin beklentilerden iyi kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 11,5 değer kaybetti.

Nvidia'nın hisselerinde yüzde 3,3, Amazon'un hisselerinde yüzde 1,8, Meta'nın hisselerinde yüzde 1,3 ve Alphabet ile Microsoft'un hisselerinde yüzde 1 düşüş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ile Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi kararına neden karşı çıktığını anlattı.

Bir önceki Fed toplantısında da politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanan Schmid, o süreden bu yana çok az şeyin değiştiğini belirtti.

Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Mevcut para politikası duruşunun sadece mütevazı bir şekilde kısıtlayıcı olduğuna işaret eden Schmid, bu nedenle bu hafta faiz oranının değiştirilmemesini tercih ettiğini kaydetti.

Goolsbee de eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda faiz oranlarını düşürme yönünde oy kullanmış olsa da özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri elde edene kadar faiz oranlarını daha fazla düşürmek için beklemeleri gerektiğine inandığını vurguladı.

Enflasyonun geçici olacağı varsayımıyla faiz indirimlerini çok fazla öne çekmekten endişe duyduğunu aktaran Goolsbee, daha fazla kanıt elde etmenin daha akıllıca bir seçim gibi göründüğünü belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, Fed'in ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğu ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in bir sonraki başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett veya eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı seçmeye yakın olduğunu söyledi.

Fed'in yeni başkanının faiz oranları konusunda kendisine danışması gerektiğini ifade eden Trump, bir yıl sonra politika faizinin yüzde 1 veya daha düşük oranda olmasını istediğini belirtti.