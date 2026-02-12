New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 50.121,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.941,47 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 23.066,47 puana indi.

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam geçen ay 130 bin kişi yükseldi, işsizlik oranı ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Analistler, endekslerin açılışta gördüğü kazançların, beklentilerden daha güçlü istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsüyle tersine döndüğünü söyledi.

Cuma günü de ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin yayımlanacağına işaret eden analistler, söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da verilere ilişkin değerlendirmesinde, istihdam rakamlarının "beklenenden çok daha iyi" olduğunu belirtti.

Trump, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeleri gerektiğini savunarak, bunun yılda en az 1 trilyon dolarlık faiz maliyeti tasarrufu anlamına geleceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarının daha da düşürülmesinin yüksek enflasyonun daha uzun süre devam etmesine yol açabileceğini söyledi.

Enflasyon hedefine odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini anlatan Schmid, "Aksi takdirde uzun vadede enflasyonun yüzde 2'den çok yüzde 3'e yakın bir seviyede kalma riski olduğunu düşünüyorum." dedi.