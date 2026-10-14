New York borsası düşüşle kapandı

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S&P 500 endeksi yüzde 1,11 azalışla 7.718,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kayıpla 26.692,87 puana indi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon da son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerden fazla arttı.

Tüketici enflasyonunun hızlandığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentileri bir miktar zayıflattı.

Verilerin yayımlanmasını takiben ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan artışla yüzde 5,33'e kadar çıkarken, daha sonra yüzde 5,20 civarında dengelendi. 30 yıllık tahvil faizi de gün içinde yüzde 5,63'e ulaştıktan sonra yüzde 5,52 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi de gün içinde yüzde 0,7 artarak 102,94 değerine kadar çıktı ve yılın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, verilerin Fed'in enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasını daha sıkı tutabileceğine dair öngörüleri güçlendirdiğini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, TÜFE verilerinin beklediğinden yüksek geldiğini belirterek, yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin enflasyon görünümünü değerlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Barkin, Fed'in bu ay vereceği politika kararına ilişkin bir öngörüde bulunmak istemediğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de TÜFE verilerinin "cesaret kırıcı" olduğunu vurgulayarak, hizmet enflasyonunun da bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Goolsbee, sağlam bir ekonomi ve yüksek enflasyon söz konusu olduğunda, Fed'in bunu nasıl ele alması gerektiğiyle ilgili herhangi bir belirsizlik olmadığını söyledi.

Öte yandan Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporu, fiyat baskılarının sürdüğüne ve bazı bölgelerde yoğunlaştığına işaret etti.

Fed'in raporunda, "Yükselen petrol fiyatları, tüm bölgelerin raporlarına yansıdı. Firmalar, dizel fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve yakıt ek ücretlerinin artan maliyetlere tedarik zinciri yoluyla yansıdığını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

ABD'li bankalar da üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam etti. Morgan Stanley'nin karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı. Buna karşın bankanın hisseleri günü yüzde 3'e yakın azalışla tamamladı.

Bilançosunda 1,2 milyar dolarlık idari para cezası kaydeden Bank of America'nın karı da üçüncü çeyrekte yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara indi. Bu dönemde karı ve geliri beklentileri karşılayamayan bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.​