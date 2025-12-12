New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.890,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 23.491,12 puana düştü. Yatırımcıların teknoloji hisseleri rotasyonu sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Bu hafta bilançosunu açıklayan Oracle'ın hisseleri, gelirinin beklentilerin altında kalması dolayısıyla dün yüzde 11 değer kaybetmişti. Nvidia, CoreWeave ve Micron gibi şirketlerin hisselerinden de çıkış olmuştu. Oracle'ın hisseleri yeni işlem gününe de yüzde 1'den fazla düşüşle başladı.

Analistler, Oracle'ın finansal sonuçlarının, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmalara yeni bir boyut kattığını belirterek, yatırımcıların finans ve sigorta gibi sektörlerdeki şirketlerin hisselerine yöneldiğini anlattı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Broadcom'un hisseleri de şirketin beklentilerden iyi kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 7 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ile Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi kararına neden karşı çıktığına yönelik açıklama yaptı.

Bir önceki Fed toplantısında da politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanan Schmid, o süreden bu yana çok az şeyin değiştiğini belirtti.

Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Mevcut para politikası duruşunun sadece mütevazı bir şekilde kısıtlayıcı olduğuna işaret eden Schmid, bu nedenle bu hafta faiz oranının değiştirilmemesini tercih ettiğini kaydetti.

Goolsbee de eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda faiz oranlarını düşürme yönünde oy kullanmış olsa da özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri elde edene kadar faiz oranlarını daha fazla düşürmek için beklemeleri gerektiğine inandığını vurguladı.

Enflasyonun geçici olacağı varsayımıyla faiz indirimlerini çok fazla öne çekmekten endişe duyduğunu aktaran Goolsbee, daha fazla kanıt elde etmenin daha akıllıca bir seçim gibi göründüğünü belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, Fed'in ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğu ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti.