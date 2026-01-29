New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.988,65 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 23.818,30 puana indi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve açıklanan şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam hızda" genişlemeyi sürdürdüğü, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'ın hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmediğini savunarak, herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğini belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Meta'nın hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi ve güçlü satış tahminleri açıklaması sonrasında yüzde 10 artışla güne başladı.

Beklenenden daha iyi kar ve gelir açıklayan Tesla'nın hisseleri yüzde 1'in ve IBM'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Microsoft'un hisseleri ise şirketin geliri ve karının beklentileri aşmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşladığını bildirmesinin ardından yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı da geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ülkenin ihracatı yüzde 3,6 azalırken, ithalatı yüzde 5 yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetti. Söz konusu dönemde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış, 8 Ocak'ta yayımlanan öncü verilerle uyumlu gerçekleşti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın piyasaların kapanışının ardından yayımlayacağı finansal sonuçlar da takip edilecek.