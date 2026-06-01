New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 51.161,10 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.582,29 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 26.952,57 puana geriledi.

Yapay zekaya ilişkin iyimserliğin jeopolitik riskleri dengelemesiyle pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

Nvidia, Microsoft ile iş birliği içinde geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen yeni nesil RTX Spark çipini tanıttı.

Şirketin yapay zekayla ilgili girişimlerini duyurması sonrası Nvidia hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam etti.

İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle arabulucular aracılığıyla ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, ülkenin görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın liderlik edeceği 16-17 Haziran'daki ilk para politikası toplantısı öncesinde gelecek verilerin bankanın politika seyrine ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'deki büyük konut inşaat şirketlerinden Taylor Morrison Home'un hisseleri, Berkshire Hathaway'in şirketi 6,8 milyar dolarlık özsermaye değeri üzerinden nakit satın alma konusunda anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından yüzde 22'den fazla yükseldi.