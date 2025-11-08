New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 46.987,10 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.728,81 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalışla 23.004,54 puana geriledi.

Yatırımcıların ekonomiye ilişkin kaygılarıyla pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazının sürmesiyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'ın hükümetin faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için sunduğu yeni teklif Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi.

ABD'nin tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşaması hava yolu seyahati ve gıda yardımları gibi hizmetlerde aksamaya yol açarken, bu durumun uzaması ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri de artırdı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, dün verdiği bir röportajda, hükümetin kapanmasının ekonomik etkisinin beklenenden daha kötü olduğunu ancak kapanmanın sona ermesinin ardından ekonominin hızla toparlanabileceğini ifade etti.

Hükümetin kapanması dolayısıyla ekonomik veri akışında da aksama yaşanırken, alternatif göstergeler yakından takip edildi.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 50,3 puanla piyasa beklentilerinin altına düştü.

Bu değer, 1978'den bu yana ölçülen en düşük seviye olan Haziran 2022'deki 50 değerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Tüketiciler, federal hükümetin bir aydan uzun süredir kapalı kalmasının ekonomiye olası olumsuz etkileri konusundaki endişelerini dile getirdi.

Teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesi de risk iştahını düşük tuttu.

Yapay zeka alanında önemli rol oynayan şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 1,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 1,8 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1,7 geriledi.

Şirket bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, finansal hizmetler şirketi Block'un hisseleri, karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,7 değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Sandisk'in hisseleri ise finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşmasının ardından yüzde 15,3 yükseldi.

Çevrim içi seyahat platformu Expedia'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin gelir beklentisini yükseltmesiyle yüzde 17,6 değer kazandı.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, şirket hissedarlarının Üst Yönetici (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onaylamasının ardından yüzde 3,7 düştü.