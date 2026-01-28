New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.978,60 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 23.817,10 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) duyuracağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i yarın beklemede tutacağını ifade etti.

İstihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacağını belirten Sonola, 2026 yılı boyunca toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.

Yatırımcılar şirketlerin finansal sonuçlarını da değerlendirirken, analistler ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM'in bu hafta açıklayacağı bilançoların takip edileceğini kaydetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan General Motors'un karı beklentileri aşarken, şirket 6 milyar dolarlık yeni hisse geri alım yetkisi açıkladı. General Motors'un hisseleri yaklaşık yüzde 9 arttı.

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines'ın ise hem geliri hem de karı beklentilerin altında kaldı. Şirketin hisseleri, bu yıl için güçlü gelir büyümesi beklendiğini duyurmasına rağmen yüzde 7 düşüş gösterdi.

Uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin beklentileri üzerinde gelir ve satışlarında artış bildirmesine karşın yüzde 1,6 geriledi.

Ayrıca, ABD hükümetinin 2027 yılında sigorta şirketlerine yapılan ödemeleri çok düşük bir oranda artırmayı önermesinin ardından sağlık sigorta şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkat çekti. CVS Health hisseleri yüzde 14, UnitedHealth hisseleri yaklaşık yüzde 20 ve Humana'nın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 1,4 artarak konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ABD'deki ticari ve mali gelişmelerin de yakından takip edildiğine ve hükümetin tekrar kapanma riskinin artması ile olası ticaret gerilimlerinin piyasalarda bir baskı unsuru olduğuna işaret etti.