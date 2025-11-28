New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 47.482,25 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.822,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.291,59 puana çıktı.

ABD'de dün Şükran Günü tatili dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsalarından biri olan CME'de yapılan işlemler, veri merkezindeki soğutma sistemi sorunu nedeniyle yaşanan 8 saatten fazla duraklamanın ardından yeniden açıldı.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones endeksleri ile döviz ve emtia vadeli işlemleri ve opsiyonları CME'deki duraklamadan etkilenmişti.

Analistler, Şükran Günü tatilinin ardından bugün yarım gün açık olacak ABD piyasalarında işlem hacminin düşük olacağına işaret ederek duraklamanın böyle bir günde yaşanmasının nispeten daha iyi olduğunu belirtti.