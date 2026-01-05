New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artışla 48.499,86 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artarak 6.896,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazanarak 23.440,93 puana yükseldi.

ABD yönetiminin hafta sonu Venezuela'ya düzenlediği saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası gelişmeler takip edilirken pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Venezuela'ya yönelik operasyonun ardından dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını belirten Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, söz konusu askeri müdahaleye petrol fiyatlarının sınırlı tepki verdiğine dikkati çekerek, yatırımcıların bu gelişmenin piyasaları sarsacak daha geniş çaplı bir jeopolitik krize dönüşmeyeceği beklentisiyle hareket ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi. Chevron'un hisseleri yüzde 4'ün, ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 3'ün ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden Halliburton'un hisseleri yüzde 7'nin, Baker Hughes'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

ABD’nin askeri müdahalesi sonrası savunma hisselerinde de alımlar öne çıktı. AeroVironment'ın hisseleri yüzde 8'in, Kratos'un hisseleri yüzde 7'nin, General Dynamics ile Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl para politikasına yön verebilecek bir dizi veri yatırımcıların odağında olacak.

Ayrıca, bugün Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yakından takip edilecek.