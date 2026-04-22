New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 7.102,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 24.462,31 puana yükseldi. Trump'ın ateşkesi uzatma kararına karşın İran ile ABD'nin müttefiki İsrail'in ateşkese uyup uymayacağına dair belirsizlik sürse de pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin tek taraflı ateşkes uzatma kararına ilişkin, "İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu "deniz güvenliğini tehlikeye atan" ve birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı gemiye el konulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran için "kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

Sahadaki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırırken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,5 artarak 99,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,7 artışla 91,2 dolardan alıcı buldu.

Analistler, piyasalardaki iyimser havanın, yatırımcıların olumlu gelişmelere tutunma eğilimini yansıttığını belirtti.

Bilanço sezonu da yakından takip edilirken, uçak üreticisi Boeing'in hisseleri şirketin ilk çeyrekte beklenenden daha düşük zarar açıklamasının ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

GE Vernova'nın hisseleri de şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve yıllık gelir tahminini yükseltmesi sonrası yüzde 14'ten fazla değer kazandı.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri ise 2026 yılına ilişkin kazanç beklentisini düşürmesinin ardından yüzde 4'e yakın düştü.

Analistler, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosunun yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.