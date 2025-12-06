New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,22 artarak 47.954,99 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.870,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artarak 23.578,13 puana yükseldi.

Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesi makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafından değerlendirilirken; pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de hafta başından bu yana açıklanan veriler işgücü piyasasına dair karışık sinyaller verirken, son yayımlanan veriler enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sundu.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

Ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta 53,3'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni, 5 ayın ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e inerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Söz konusu verilerin ardından Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirilme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Kurumsal tarafta da Netflix, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bu haber sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 2,9 değer kaybederken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 6,3 yükseldi.