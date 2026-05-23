New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.473,47 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 26.343,97 puana ulaştı.

Hafta başında ABD ile İran arasında uzayacak bir savaşın petrol fiyatlarını yüksek tutacağı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı endişeleriyle tırmanan tahvil faizleri düşmeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 3 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de 5 baz puan düşüşle yüzde 5,06'ya geriledi.

Dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 artarak 103,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yatay seyirle 96,34 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aşağı yönlü revizyonla 44,8'e inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, yemin ederek görevine başladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde konuşan Trump, "Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Bana bakma, hiç kimseye bakma, sadece kendi bildiğini yap ve harika bir iş çıkar." ifadesini kullandı.

Fed'in yeni başkanı Warsh da fiyat istikrarı ve maksimum istihdam misyonuna işaret ederek, "Bu misyonu yerine getirmek amacıyla hem geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçeve ve modellerden sıyrılarak, dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim." diye konuştu.

ABD'de piyasalar, pazartesi Anma Günü tatili dolayısıyla kapalı olacak.