New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,53 artışla 52.485,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artarak 7.489,72 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1 kazançla 25.373,85 puana yükseldi.

Büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı finansal sonuçların yapay zeka harcamalarının geri dönüşüne ilişkin yatırımcı endişelerini hafifletmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın bu hafta açıkladığı bilançolarının ardından Amazon ve Apple da dün piyasa kapanışı sonrasında finansal sonuçlarını yayımladı.

E-ticaret şirketi Amazon'un net satışları, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 20 artarak 200,6 milyar dolara yükseldi.

Şirket, bulut bilişim birimi Amazon Web Services'ın (AWS) satışlarının da ikinci çeyrekte yüzde 37 artışla 42,2 milyar dolara ulaştığını ve bunun son 18 çeyrekteki en yüksek büyüme oranı olduğunu bildirdi. Amazon'un hisseleri yüzde 15,3 değer kazandı.

Microsoft ve Amazon'un bulut bilişim faaliyetlerindeki güçlü büyüme, bu hafta yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesinde etkili oldu.

Apple ise üç aylık dönemde gelirinin yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 109,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ancak şirketin tedarik sıkıntılarının satışlarını olumsuz etkileyebileceğini öngörmesinin ardından hisseleri yüzde 7,4 geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından tahvil piyasasında yaşanan hareketlilik sürdü. ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,26 seviyelerinde işlem gördü.

Fed'in bu hafta 3'e karşı 9 oyla aldığı faiz oranını sabit tutma kararında faiz artışı yönünde karşı oy kullanan Fed yetkilileri ise gerekçelerini açıkladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskine karşı enflasyon ve istihdamın seyrine ilişkin daha fazla veri toplarken para politikasını kademeli olarak sıkılaştırmayı tercih ettiğini belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, mevcut politika duruşunu yeterince kısıtlayıcı bulmadığını kaydederek, "Bana göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yüzde 2'lik hedefimize daha hızlı dönmesini sağlamak ve Amerikan halkına fiyat istikrarı konusunda verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) harekete geçme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da fiyatların hala hızlı yükselişini sürdürdüğüne işaret ederek, "Herhangi bir politika kısıtlaması olmadan, enflasyon, beklenmedik bir şok yaşanana kadar muhtemelen hedefin üzerinde seyretmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 55,2 seviyesine yükseldi ve şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.