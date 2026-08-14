New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 53.839,99 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.798,99 puanla rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 26.803,03 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler, şirket bilançoları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında petrol fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan verilerin, tüketici enflasyonunun temmuzda beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini göstermesinin ardından bugün açıklanan veriler de üretici enflasyonunun aynı ayda beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Ilımlı enflasyon verileri, Fed'in eylüldeki toplantısında politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 65,6'ya yükselirken, faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 34,4'e geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Petrol fiyatlarındaki hareketler de enflasyon görünümüne etkisi açısından yakından takip edildi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,3 düşüşle 86,95 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 81,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, küresel ve ABD kaynaklı verilerin petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından izlendi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Cisco'nun finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.