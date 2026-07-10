Oncosem Etlik Şehir Hastanesi ihalesini kazandı

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Borsa İstanbul sağlık endeksi şirketlerinden Oncosem, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kemoterapi ilaç hazırlama ihalesinde en iyi teklifi vererek süreci tamamladı. Şirket 117 milyon 583 bin 168 liralık teklifiyle ihaleyi resmen kazandı.

Borsa İstanbul pazarında ONCSM koduyla işlem gören Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesindeki hizmet alım ihalesini kazandı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 22 Haziran 2026 tarihinde açılan ihalede nihai karar açıklandı. Medikal şirket toplam 117 milyon 583 bin 168 liralık bedel üzerinden anlaşmaya hak kazandı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu verilerine göre sürece dört farklı istekli katıldı. Oncosem tarafından sunulan dosya ekonomik açıdan en avantajlı teklif statüsünü elde etti. İhale komisyonu 2026/821321 kayıt numaralı sürece ilişkin 84 sayılı kesinleşen kararı 9 Temmuz 2026 tarihinde şirkete resmen tebliğ etti. Anlaşma hastanenin 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmetlerini kapsıyor.