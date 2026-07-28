Oncosem (ONCSM) 117.6 milyon TL’lik sözleşme imzaladı
Oncosem, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti için 117 milyon 583 bin 168,80 TL tutarında sözleşme imzaladı. Şirket, işin 3 Ağustos 2026 tarihinde başlamasını bekliyor.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile imzalanan sözleşme, hastanenin kemoterapi ilaç hazırlama hizmetlerini kapsıyor. Oncosem, yeni iş ilişkisinin şirketin hasılat ve kârlılığı üzerinde olumlu etki yaratmasını beklediğini açıkladı.
Sözleşmenin toplam bedeli 24 aylık dönem üzerinden aylık ortalama yaklaşık 4,9 milyon TL’ye karşılık geliyor. Ancak şirket, sözleşme tutarının son açıklanan net satışlara oranını, ödeme takvimini ve beklenen net kâr katkısını açıklamadı.