Orzaks İlaç'tan 3,6 milyar TL'lik halka arz

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Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı onayın ardından halka arz sürecini başlatıyor. Şirket, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayacak.

Halka arz kapsamında şirket payları 69 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu payın yatırımcılara arz edileceği işlemde halka arz büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 622,5 milyon TL olarak hesaplandı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte yapılacak

Halka arzın 31 milyon 500 bin adetlik kısmı sermaye artırımı, 21 milyon adetlik bölümü ise mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Bu işlemle şirketin çıkarılmış sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselecek. Sermaye artırımı yoluyla yaklaşık 2 milyar 173,5 milyon TL, ortak satışıyla ise 1 milyar 449 milyon TL kaynak sağlanması hedefleniyor.

Talep toplama üç iş günü sürecek

Yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca 69 TL sabit fiyat üzerinden talepte bulunabilecek.

Halka arz sürecinde aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ görev alacak.