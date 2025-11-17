Pasifik Holding halka arzına 6 milyar TL’lik talep geldi

Pasifik Holding’in halka arzı, yoğun yatırımcı ilgisiyle tamamlandı.

Halk Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 12–14 Kasım 2025 tarihlerinde “sabit fiyatla talep toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, 1,50 TL fiyatla 4 milyar TL nominal değerli pay satıldı. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 6 milyar TL oldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisatın 1,34 katı, yüksek başvurulu yatırımcılardan 13,35 katı, kurumsal yatırımcılardan ise 1,5 katı oranında talep geldi.