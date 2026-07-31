Piyasa halka arza doydu: Bewen Enerji halka arzı ertelendi

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Jülide Yiğittürk GÜRDAMAR

Aracı kurumlara gönderilen bilgilendirmede, Bewen Enerji A.Ş. paylarının halka arzının daha ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiği belirtilirken, yatırımcılara para iadelerinin hızla yapılması ve bloke edilen tutarların serbest bırakılması istendi.

Piyasa uzmanları, son iki ayda art arda gerçekleştirilen halka arzların yatırımcı talebini önemli ölçüde böldüğünü belirtiyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, Borsa İstanbul’da negatif seyrin devam etmesi ve mevcut halka arz hisselerinin önemli bölümünün beklentileri karşılayamaması nedeniyle yatırımcıların yeni halka arzlara daha temkinli yaklaştığı ifade ediliyor.

Son dönemde işlem görmeye başlayan birçok halka arz hissesinin halka arz fiyatının altında işlem görmesi veya kısa sürede değer kaybetmesi de yatırımcı iştahını azaltan unsurlar arasında gösteriliyor. İlk günlerde görülen güçlü primlerin yerini daha sınırlı performanslara bırakması, bireysel yatırımcıların yeni arzlara olan ilgisini zayıflattı.

Piyasa temsilcileri, mevcut koşullarda şirketlerin halka arz takvimlerini yeniden gözden geçirmeye başladığını, talebin güçlenmesi ve piyasa koşullarının iyileşmesiyle ertelenen arzların yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Bewen Enerji’nin erteleme kararı da piyasada “halka arzlarda seçici döneme geçildiği” yönünde yorumlandı.