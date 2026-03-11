Piyasalar savaşla sarsıldı, geri adımla pozitife döndü
Orta Doğu’daki çatışmaların enerji altya-pısını hedef almasıyla petrol 120 dolara kadar yükselirken küresel piyasalarda sert satışlar görüldü. Dün petrol 80 dolar seviyesine kadar indi. Dolar endeksi düştü, altın yükselişe geçti. Trump’ın geri adımı borsaya da yansıdı. BIST 100 yeniden 13 bin puanın üzerine çıktı.
Dünya Orta Doğu’daki gerilime kitlendi. Sıcak savaşın 12’nci gününde karşılıklı restleşmelerin artması, hava saldırılarının ekonomik düzeni de hedef alması ve özellikle petrol depolarının vurulması piyasalardaki gerginliği artırdı.
Hürmüz Boğazı’nın gemi ve petrol tankeri geçişine de kapalı olmasıyla birlikte önceki gün Brent tipi petrolün varil fiyatı 120 dolara yaklaştı. Ons altın da neredeyse 5 bin dolara kadar inerken, BIST 100 endeksinde de geri çekilmeler yaşandı. Dün 12 bin 560 puan seviyelerine inen endeks karşısında kur da TL karşısında 44,20 seviyelerine kadar dayanmıştı. Fakat dün ABD ve Orta Doğu’dan gelen haberler üzerine piyasalar pozitife döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yaşanan askeri çatışma yakında sona erecek mesajı, küresel piyasalarda da sert yön değişimine neden oldu.
Bu söylem ‘Trump’tan geri adım’ olarak değerlendirildi. Dün Türkiye piyasalarında günün ilk saatlerinde petrol fiyatları hızla geriledi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de BIST 100 endeksi yeniden 13 bin puanın üzerine çıktı. Dolar endeksi düştü, altın fiyatlarında da toparlama görüldü.
Tek bir mesaj petrolü 90 doların altına çekti
Enerji piyasalarında tansiyonun düşmesiyle birlikte, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 8,6 oranında değer kaybederek 84 dolara kadar çekildi. Brent petrol ise yüzde 9 düşüşle 100 dolar eşiğini geriye doğru kırdı. 90 doların altında işlem gördü. Masada hala bir Hürmüz Boğazı meselesi var. 12’den fazla ülkenin dahil olduğu çatışmalarda enerji alt yapısı altındaki baskının da sürdüğüne işaret etti. Kıymetli metallerde hafif toparlandı.
Ons altın dün gün içinde yüzde 1,5 seviyesinde bir toparlanma ile 5 bin 200 doların üzerine yerleşti. Türkiye’de gram altının fiyatı bu mesajlarla hafif toparlandı ve 7 bin 330 lirayı aştı. Gümüşte ise artış yüzde 5’in üzerinde. Önceki gün 84,5 dolardan kapanan gümüş dün 90 doların üstüne çıktı. Yüzde 0,5 düşen dolar endeksi de değerli metaldeki toparlanmada etkili oldu.
BIST 100 endeksi yeniden 13 bin puanı aştı
ABD Başkanı Trump’ın ‘geri adım mesajı’ dünya borsalarında da etkili oldu. Dikkat çekici toparlanma Güney Kore’de yaşandı. Kospi endeksi dün sabah yüzde 6,25 yükseldi. Nikkei endeksi yüzde 3,6, Hang Seng ise yüzde 1,4’in üstünde kazandı. Türkiye’de ise Borsa İstanbul Endeksi de kayıplarını telafi etti. Önceki günü 13 bin puanın altında kapatan endeks 12 bin 700 puan seviyelerini görmüştü.
Dün açılışla birlikte BIST 100 endeksi gün içindeki toparlanmasını yüzde 3’ün üzerine çıkardı. 12 bin 951 puandan açılan endeks dün 13 bin puanı geçti. Yatırımcıların risk iştahındaki belirgin artış, endekste geniş tabanlı bir alım dalgası oluşturdu. Öte yandan endeksin toparlanmasında Halkbank davası da öne çıktı. ABD’deki davanın para cezası ödenmeden anlaşma yoluyla sonlanması da bankacılık endeksinde güçlü bir etki yarattı.
Türkiye’nin CDS’i 5 aylık zirveden geriledi
Jeopolitik gelişmeler ve ardından gelen pozitif açıklamalar Türkiye’nin risk priminde de etkili oldu. Türkiye’nin kredi ödeyebilme durumunu ve risk primini gösteren CDS (Credit Default Swap), ekonomik gelişmelerin etkisiyle 3 baz puanlık artışla 262 baza kadar çıkmış, bu seviye Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek CDS değeri olarak kayıtlara geçmişti. Dün gelen haber akışlarının etkisiyle düşüş başladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 9 baz puan düşüşle tekrar 260 baz puanın altına indi. Dün gün içinde 250 baz puan seviyeleri görüldü.