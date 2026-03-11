Piyasalar savaşla sarsıldı, geri adımla pozitife döndü

Dünya Orta Doğu’daki gerilime kitlendi. Sıcak savaşın 12’nci gününde karşılıklı restleşme­lerin artması, hava saldırılarının eko­nomik düzeni de hedef alması ve özel­likle petrol depolarının vurulması pi­yasalardaki gerginliği artırdı.

Hürmüz Boğazı’nın gemi ve petrol tankeri geçi­şine de kapalı olmasıyla birlikte önceki gün Brent tipi petrolün varil fiyatı 120 dolara yaklaştı. Ons altın da neredey­se 5 bin dolara kadar inerken, BIST 100 endeksinde de geri çekilmeler yaşandı. Dün 12 bin 560 puan seviyelerine inen endeks karşısında kur da TL karşısın­da 44,20 seviyelerine kadar dayanmış­tı. Fakat dün ABD ve Orta Doğu’dan ge­len haberler üzerine piyasalar pozitife döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yaşanan askeri çatışma yakın­da sona erecek mesajı, küresel piyasa­larda da sert yön değişimine neden ol­du.

Bu söylem ‘Trump’tan geri adım’ olarak değerlendirildi. Dün Türkiye pi­yasalarında günün ilk saatlerinde pet­rol fiyatları hızla geriledi. Dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de BIST 100 en­deksi yeniden 13 bin puanın üzerine çıktı. Dolar endeksi düştü, altın fiyatla­rında da toparlama görüldü.

Tek bir mesaj petrolü 90 doların altına çekti

Enerji piyasalarında tansiyonun düşmesiyle birlikte, Batı Teksas ti­pi (WTI) ham petrol vadeli işlemle­ri yüzde 8,6 oranında değer kaybe­derek 84 dolara kadar çekildi. Brent petrol ise yüzde 9 düşüşle 100 dolar eşiğini geriye doğru kırdı. 90 doların altında işlem gördü. Masada hala bir Hürmüz Boğazı meselesi var. 12’den fazla ülkenin dahil olduğu çatışma­larda enerji alt yapısı altındaki baskı­nın da sürdüğüne işaret etti. Kıymetli metallerde hafif toparlandı.

Ons altın dün gün içinde yüzde 1,5 seviyesinde bir toparlanma ile 5 bin 200 doların üzerine yerleşti. Türkiye’de gram al­tının fiyatı bu mesajlarla hafif topar­landı ve 7 bin 330 lirayı aştı. Gümüşte ise artış yüzde 5’in üzerinde. Önce­ki gün 84,5 dolardan kapanan gümüş dün 90 doların üstüne çıktı. Yüzde 0,5 düşen dolar endeksi de değerli metal­deki toparlanmada etkili oldu.

BIST 100 endeksi yeniden 13 bin puanı aştı

ABD Başkanı Trump’ın ‘geri adım mesajı’ dünya borsalarında da etkili oldu. Dikkat çekici toparlanma Güney Kore’de yaşandı. Kospi endeksi dün sabah yüzde 6,25 yükseldi. Nikkei endeksi yüzde 3,6, Hang Seng ise yüzde 1,4’in üstünde kazandı. Türkiye’de ise Borsa İstanbul Endeksi de kayıplarını telafi etti. Önceki günü 13 bin puanın altında kapatan endeks 12 bin 700 puan seviyelerini görmüştü.

Dün açılışla birlikte BIST 100 endeksi gün içindeki toparlanmasını yüzde 3’ün üzerine çıkardı. 12 bin 951 puandan açılan endeks dün 13 bin puanı geçti. Yatırımcıların risk iştahındaki belirgin artış, endekste geniş tabanlı bir alım dalgası oluşturdu. Öte yandan endeksin toparlanmasında Halkbank davası da öne çıktı. ABD’deki davanın para cezası ödenmeden anlaşma yoluyla sonlanması da bankacılık endeksinde güçlü bir etki yarattı.

Türkiye’nin CDS’i 5 aylık zirveden geriledi

Jeopolitik gelişmeler ve ardından gelen pozitif açıklamalar Türkiye’nin risk priminde de etkili oldu. Türkiye’nin kredi ödeyebilme durumunu ve risk primini gösteren CDS (Credit Default Swap), ekonomik gelişmelerin etkisiyle 3 baz puanlık artışla 262 baza kadar çıkmış, bu seviye Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek CDS değeri olarak kayıtlara geçmişti. Dün gelen haber akışlarının etkisiyle düşüş başladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 9 baz puan düşüşle tekrar 260 baz puanın altına indi. Dün gün içinde 250 baz puan seviyeleri görüldü.