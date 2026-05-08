RBC S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini yükseltti

RBC Capital Markets, S&P 500 endeksi için yıl sonu beklentisini 7 bin 750 puandan 7 bin 900 puana çıkardı. Kurum, bu revizyona gerekçe olarak şirket karlarındaki dirençli büyümeyi ve yapay zeka odaklı sektörlerdeki kesintisiz güçlenmeyi gösterdi.

Kanada merkezli aracı kurumun belirlediği yeni hedef, endeksin Perşembe günkü kapanış seviyesine göre yüzde 7,7 oranında bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Analistler, teknoloji dünyasındaki dönüşümün piyasa dinamiklerini kalıcı olarak değiştirdiğini vurguladı.

S&P 500 endeksi teknoloji yatırımlarıyla yükseliyor

ABD hisse senedi piyasaları, yapay zeka yatırımlarına yönelik artan iştah ve güçlü kar beklentileriyle son haftalarda rekor seviyeleri test etti. S&P 500 endeksi, geçtiğimiz ay Kasım 2020 tarihinden bu yana en büyük aylık yüzdesel kazancını kaydetmişti.

RBC tarafından sergilenen bu iyimser yaklaşım, Wall Street'in diğer önemli oyuncularını da harekete geçirdi. J.P. Morgan ve Barclays gibi büyük kuruluşlar, azalan jeopolitik riskler ve iyileşen kazanç momentumunu işaret ederek endeks hedeflerini geçtiğimiz ay yukarı çekmişti.

Yapay zeka altyapısına olan talep değerlemeleri yukarı çekiyor

RBC uzmanları, teknoloji ve yapay zeka odaklı şirketlerin yönlendirdiği pozitif kar revizyonlarının pazar değerlerini desteklediğini belirtti. Yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep, yatırımcıların risk algısını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor.

ABD'li şirketler, yüksek işletme maliyetlerine ve küresel jeopolitik gerilimlere karşı şaşırtıcı bir direnç sergiledi. Bu süreçte piyasa liderliğinin özellikle büyük ölçekli büyüme hisselerinde yoğunlaştığı ve bu trendin korunduğu gözlendi.

Makroekonomik belirsizliklere rağmen hisse senedi piyasaları güçlü duruyor

Piyasalardaki ralli, yapışkan enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklere rağmen sürdü. Stratejistler, makroekonomik zorlukların hisse senetleri üzerindeki baskısının sınırlı kaldığını ifade etti.

RBC, genel iyimser havaya rağmen ABD sağlık sektörü hisselerinin görünümünü "ağırlığını artır" seviyesinden "piyasa ağırlığı" seviyesine indirdi. Kurum, bu kararı fon çıkışları ve politik alandaki belirsizlikler nedeniyle aldığını açıkladı.

Sektörel bazda yaşanan bu stratejik değişimlere rağmen, yapay zekanın sağladığı verimlilik artışı piyasa genelindeki yükseliş beklentisini canlı tutuyor. Mevcut veriler, S&P 500 endeksi için yıllık görünümün teknolojik inovasyonlar sayesinde pozitif kalmaya devam edeceğini gösteriyor.