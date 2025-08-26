Rekorla kapatan BIST 100 yeni günde sınırlı geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekor serisinin ardından yeni günde sınırlı geri çekildi.

Dün günü yüzde 0,93 primle 11.477,80 puandan kapatan endeks, tüm zamanların en yüksek kapanışına imza atmıştı. Gün içinde ise 11.519,64 puanla tarihi zirvesini görmüştü.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybederek 11.454,98 puana geriledi.

Beklentiler ve teknik görünüm

Küresel piyasalar ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.