Şişe Cam hisseleri Rekabet Kurulu cezası sonrası geriledi

Rekabet Kurulu’nun idari para cezası kestiğini açıklamasının ardından Şişe Cam hisseleri güne satıcılı başladı.

Şirket, söz konusu cezaya ilişkin yaptığı açıklamada yasal haklarını saklı tuttuğunu ve erken ödeme indiriminden yararlanmayı değerlendirdiğini bildirdi.

Borsa İstanbul’da güne yüzde 1,86 düşüşle 32,70 TL seviyesinden başlayan Şişe Cam hisselerinde, sürekli işlemlerin başlamasıyla kayıp yüzde 2,04’e kadar çıktı. Ancak bu seviyelerden gelen alımlarla hisse bir miktar toparlanarak, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,68 düşüşle 32,74 TL’den işlem görmeye devam ediyor.