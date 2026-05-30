SPK açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin esnek uygulamanın 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.
Kurulun 30 Mayıs 2026 tarihli ve 33/993 sayılı kararı doğrultusunda, söz konusu uygulamaların 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Açığa satış yasağı sürecek
SPK açıklamasına göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik mevcut yasak uygulaması yürürlükte kalmaya devam edecek.
Kurul ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnek şekilde uygulanmasına ilişkin düzenlemenin de aynı tarihe kadar sürdürülmesini kararlaştırdı.