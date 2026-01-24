SPK onay verdi: İki şirket daha halka arz oluyor

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin sermayesinin 218 milyon 650 bin liradan 273 milyon 350 bin liraya çıkarılması kapsamında 54 milyon 700 bin liralık bedelli sermaye artırımına izin verdi.

Netcad Yazılım AŞ’nin ise sermayesinin 125 milyon liradan 137 milyon liraya yükseltilmesine karar verildi. Halka arz kapsamında, mevcut ortaklara ait toplam 28 milyon lira nominal değerli pay satışına onay verildi.

Kurul ayrıca halka açık ortaklıkların pay ihraçlarına ilişkin başvuruları da karara bağladı. Buna göre Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ ile Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bedelli sermaye artırımı yoluyla pay ihracı onaylandı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı talebi uygun bulundu.

SPK, borçlanma aracı ihraç başvuruları kapsamında Türkiye İş Bankası AŞ’nin 30 milyar liralık yeşil ve sürdürülebilir tahvil ile finansman bonosu ihracına onay verirken, aralarında Aygaz AŞ, Koç Finansman AŞ, PhillipCapital Menkul Değerler AŞ ve Metgün Enerji Yatırımları AŞ’nin de bulunduğu çok sayıda şirketin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurusunu kabul etti.

Kurul, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ’nin hisse senedi emeklilik yatırım fonuna ilişkin fon payı ihracına izin verirken, çeşitli portföy yönetim şirketleri tarafından kurulması planlanan şemsiye fon ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluş taleplerini de olumlu karşıladı.

Öte yandan SPK, piyasa bozucu eylemler nedeniyle Kuyaş Yatırım AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında işlem yapan çok sayıda kişi hakkında idari para cezaları uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca bazı şirket paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin, işlem yapma yasağı süresi boyunca sahip olduğu tüm lisansların iptal edilmesine karar verildi.

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) paylarında yapılan işlemler kapsamında ise iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilirken, her iki ismin de işlem yapma yasağı süresince tüm lisanslarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, diğer başvurular kapsamında Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin tahsisli sermaye artırımı talebini belirli şartlar altında onayladı. Satış fiyatının belirlenen taban fiyatın altında olmaması ve söz konusu paylara bir yıl süreyle borsada satış kısıtı getirilmesi şart koşuldu.

SPK, BBCN Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne izin verirken, çok sayıda portföy yönetim şirketi tarafından kurulması planlanan yatırım fonlarının katılma payı ihracına, fon dönüşümlerine ve bazı fonların tasfiye edilmesine ilişkin başvuruları da olumlu karşıladı.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.