SPK'dan Borlease ve 7 isme yaklaşık 3 milyon TL ceza

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Sermaye Piyasası Kurulu, Borlease Otomotiv AŞ (BORLS) hakkında yürüttüğü inceleme sonucunda şirkete ve 7 kişiye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Toplam ceza tutarı 2 milyon 996 bin 438,23 TL'ye ulaştı.

Halka arz sonrası raporlar incelemeye alındı

SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre inceleme, Borlease Otomotiv'in halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporlarına odaklandı.

Kurul, halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin, gerçekleşmemesi halinde bunun nedenlerinin değerlendirilmesine yönelik raporlama yükümlülüklerinde aykırılıklar tespit etti.

İncelemede bazı raporların süresinde yayımlanmaması, bazılarının ise hazırlanıp yayımlanmaması cezaya gerekçe oldu.

SPK kararına göre Borlease Otomotiv AŞ'ye 739 bin 534,41 TL idari para cezası verildi. Aynı tutarda ceza Sarper Volkan Özten ve Azmi Yalçın için de uygulandı. Özgür Cem Hancan, Müge Çetin, Fehmi Sertdemir, Murat Timur ve Murat Şahin'e ise ayrı ayrı 155 bin 567 TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Böylece şirket ve 7 kişiye uygulanan cezaların toplamı 2 milyon 996 bin 438,23 TL oldu.

Cezalar hangi gerekçeyle verildi?

Kurul kararında cezaların dayanağını Pay Tebliği'nin halka arz sonrasında hazırlanması gereken değerlendirme raporlarını düzenleyen hükümleri oluşturdu.

Söz konusu düzenleme, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve gerçekleşmeyen varsayımların nedenlerinin yatırımcıların görebileceği şekilde değerlendirilmesini öngörüyor.

Borlease hakkında yapılan incelemede bu yükümlülüklere ilişkin raporların zamanında hazırlanması ve kamuya açıklanması konusunda aykırılıklar tespit edildi.

SPK ayrıca Borlease Otomotiv'e verilen idari para cezasının sorumlu yönetim kurulu üyesine rücu edilip edilmeyeceğinin şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlanmasını istedi. Bu konuda yapılacak oylamada sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyesi ile söz konusu üyeyle ilişkili gerçek veya tüzel kişiler oy kullanamayacak.