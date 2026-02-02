SPK’dan YGYO ve ZGYO paylarına şubat ayı için işlem kısıtlaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan karar kapsamında, YGYO.E payları 2 Şubat 2026 seans başından 27 Şubat 2026 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Bu süre boyunca YGYO hisselerinde;

* Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişi yapılamayacak,

* Emir iptali, emir miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme işlemleri yasaklanacak,

* Emir toplama bilgisi yayını kısıtlanacak.

YGYO paylarında halihazırda uygulanan açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirlerinin de aynı dönemde yürürlükte kalacağı bildirildi.

ZGYO’da açığa satış ve kredili işlem yasağı

Aynı tarih aralığında ZGYO.E payları için de açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak. Bu kapsamda ZGYO hisselerinde işlemler yalnızca nakit ve mevcut paylar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Amaç: Volatiliteyi sınırlamak

SPK, VBTS kapsamında alınan söz konusu tedbirlerin, ilgili paylarda gözlenen yüksek oynaklığın azaltılması ve piyasa istikrarının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.