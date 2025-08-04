Spor hisselerinde temmuz raporu: Galatasaray transferle, Fenerbahçe borsayla rekor kırdı

Borsa İstanbul spor endeksi Temmuz ayında yüzde 11,5 artış gösterdi. Özellikle transfer gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları, spor kulüplerinin hisselerinde pozitif etki yarattı. Bu gelir kalemleri; logolu ürün satışları, kombine kartlar, maç günü gelirleri, reklam ve medya anlaşmalarıyla desteklendi.

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında ise Temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulübün hisseleri yüzde 16,6 oranında yükselerek yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.

Fenerbahçe böylece hisse performansındaki yükselişini üçüncü aya taşırken, 2025 yılının ilk yedi ayı itibarıyla yatırımcısına kazandıran tek spor kulübü oldu.

Temmuz ayında yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 14,2, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 6,6 kazandırdı. Aynı dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri de yüzde 0,9 değer kazandı.

Yılbaşından bu yana değerlendirildiğinde ise Fenerbahçe hisseleri yüzde 32,7 getiri sağladı. Bu dönemde Galatasaray yüzde 6,8, Beşiktaş yüzde 39,4 ve Trabzonspor yüzde 47,5 oranında değer kaybetti.

Fenerbahçe hem sahada hem borsada

Fenerbahçe, Temmuz ayında İngiliz sol bek Archie Brown’u transfer etti ve Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı 1 yıllığına kiraladı. Aynı dönemde ABD merkezli süt ve yoğurt markası Chobani ile Avrupa ve stadyum forma sponsorluğu anlaşmasına imza atarak kulüp kasasına önemli gelir sağladı.

Galatasaray'dan dev transfer: Osimhen

Galatasaray, Temmuz ayında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak Türkiye tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Ayrıca Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını ve tüm borçların ödendiğini duyuran sarı kırmızılı kulüp, Florya arazisi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımına dayalı bir anlaşma yaptı.

Sağlık sponsoru olarak da Acıbadem ile iş birliği açıklandı.

Diğer kulüplerde son durum

Beşiktaş, Roma’dan İngiliz forvet Tammy Abraham’ı kadrosuna katarken, Trabzonspor ise Felipe Augusto ve Paul Onuachu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Temmuz 2025 itibarıyla spor kulüplerinin borsa verileri:

Kulüp Aylık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre (%) Piyasa Değeri (TL) Fenerbahçe +16,6 +32,7 16.837.500.000 Galatasaray +14,2 -6,8 19.035.000.000 Beşiktaş +6,6 -39,4 9.209.241.016 Trabzonspor +0,9 -47,5 8.474.999.999



Halka açık 4 kulüp arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan kulüp 19 milyar 35 milyon TL ile Galatasaray olurken, onu 16,8 milyar TL ile Fenerbahçe takip etti.