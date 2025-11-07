TCMB raporu borsada satış getirdi: BIST 100, 11 bin puanın altına indi

Merkez Bankası raporunun ardından BIST 100 endeksi yüzde 1,13 gerileyerek 10.945 puana indi; bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3’ü aştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde TCMB’nin enflasyon raporu sonrasında artan satış baskısıyla yüzde 1,13 geriledi.

Önceki kapanışa göre 102,89 puan düşen endeksin işlem hacmi 153,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksindeki değer kaybı ise yüzde 3’ü aştı.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.