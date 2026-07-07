Trump Wall Street'te açığa satış yapanları sert uyardı

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Trump, hisse senedi piyasaları yükselişini sürdürürken kısa pozisyon alan yatırımcıları sert bir şekilde uyardı. Trump hesapları programının tanıtımı amacıyla düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Trump, piyasanın tersine işlem yapan kişilerin büyük zorluk yaşayacağını belirtti.

Goldman Sachs, BlackRock ve Robinhood üst yöneticilerinin katıldığı etkinlikte Trump, kısa pozisyon taşıyan birkaç kişinin tüm yatırımlarını kaybettiğini ifade etti.

Kısa pozisyon açanlara uyarılar ve yeni yatırım hesabı

Genç Amerikalıları uzun vadeli yatırıma teşvik etmeyi amaçlayan Trump hesapları devreye girdi. Program kapsamında 1 Ocak 2025 ile 28 Aralık 2028 tarihleri arasında doğan her çocuk ABD Hazinesi üzerinden 1.000 dolar alacak. Geçerli bir sosyal güvenlik numarasına sahip 18 yaş ve altındaki tüm çocuklar yeni yatırım hesabı açabilecek. Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada borsaların çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngördü.

Trump’ın sözleri, ABD piyasalarında rekor seviyelerin konuşulduğu bir dönemde geldi. Fox Business’ın haberine göre Trump, New York Borsası ve Nasdaq açılış zillerini Beyaz Saray’dan çaldı. Aynı gün Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,29 yükselişle 53.055,91 puandan rekor kapanış yaptı. S&P 500 yüzde 0,72 artarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,22 geriledi.

Konuşmanın arka planında “Trump Accounts” programı da vardı. Program, çocuklar için yatırım hesabı oluşturmayı hedefliyor. Habere göre 2025 ile 2028 arasında doğan çocuklara 1.000 dolarlık federal başlangıç katkısı planlanıyor. Aileler yıllık 5.000 dolara kadar katkı yapabilecek. İşverenler de yıllık 2.500 dolara kadar katkıyı vergiye tabi gelir dışında sağlayabilecek.

Açığa satış tartışması yeniden gündemde

Açığa satış, yatırımcının bir hissenin veya endeksin düşeceği beklentisiyle pozisyon alması anlamına geliyor. Piyasa savunucuları bu işlemin fiyat keşfine katkı verdiğini savunuyor. Eleştirmenler ise sert düşüş dönemlerinde açığa satışın baskıyı artırabileceğini düşünüyor.

Trump’ın sözleri bu tartışmayı siyasi bir çerçeveye taşıdı. ABD Başkanı, kısa pozisyon alan yatırımcıları yalnızca yanlış piyasa yönü seçen oyuncular olarak tanımlamadı. Onları ülkenin piyasa başarısına karşı pozisyon alan bir grup gibi sundu.

Wall Street için mesaj iki yönlü

Trump’ın çıkışı, piyasa yükselirken iyimserliği güçlendiren siyasi bir mesaj taşıyor. Ancak açığa satış yapan yatırımcıları “ülkeye karşı bahis” söylemiyle hedef almak, Wall Street’te farklı okunabilir. Çünkü kısa pozisyonlar yalnızca düşüş beklentisi değil, riskten korunma stratejisi olarak da kullanılıyor.

Bu nedenle yatırımcılar konuşmayı sadece sert bir siyasi çıkış olarak görmeyecek. ABD borsalarında rekor arayışı sürdükçe Trump’ın söylemi, piyasa rallisine siyasi sahiplenme anlamı da taşıyacak. Endekslerde olası geri çekilmeler ise açığa satış tartışmasını yeniden büyütebilir.