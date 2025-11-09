Vakıf Faktoring halka arzı başlıyor: Talep toplama 12-14 kasımda

Vakıf Faktoring A.Ş., toplam 225 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylarını halka arz edecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnameye göre şirketin çıkarılmış sermayesi 850 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltilecek.

Halka arzın 50 milyon TL’lik bölümü sermaye artırımı, 175 milyon TL’lik bölümü ise mevcut ortakların pay satışı yoluyla yatırımcıya sunulacak.

Talep toplama süreci 12–14 Kasım 2025 tarihlerinde, 3 iş günü boyunca gerçekleşecek. Halka arz sabit fiyatla yapılacak olup, bir payın nominal değeri 1 TL, satış fiyatı ise 14,20 TL olarak belirlendi.